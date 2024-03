Statsforvalterens klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanen i Hoston har fått mye oppmerksomhet. Klagen innebærer ikke noe forbud mot boligbygging på bygda, verken i Hoston eller ellers.

En dispensasjon innebærer å fravike eksisterende planer for området. Søknaden ble først avslått av kommunen, og omgjort etter klage fra tiltakshaver. Det er dette siste vedtaket Statsforvalteren har fremsatt en klage på: Dispensasjon for bygging av bolig utenfor avsatte områder i kommuneplanen, i femtimeterssonen til vassdrag.

Frank Jenssen er statsforvalter i Trøndelag. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Det dreier seg ikke om en kårbolig, men om en selvstendig bolig som er fritt omsettelig. Kårbolig er et ekstra bolighus på gårdens grunn (altså ikke på fradelt tomt) som normalt tjener som bolig for avtroppende generasjon på gårdsbruket. Det er oppgitt at det skal foregå generasjonsskifte på landbrukseiendommen og at de derfor har behov for et nytt hus.

Kårbolig på gårdens grunn krever ikke dispensasjon fra arealplanen, men gårdsdrifta må være av et slikt omfang at det er behov for arbeidsinnsats fra mer enn en person, typisk ved husdyrhold. Tomten det er snakk om i denne saken er av kommunen satt av som et landbruks-, natur- og friluftsområde der det som utgangspunkt ikke kan bygges.

Det finnes områder for boligbygging i Hoston. Disse ble vedtatt i Orkland kommunes arealplan i 2023. Denne planen legger til rette for å bygge boliger i bygda, utenfor byggegrensen på 50 meter fra Hostovatnet. Statsforvalteren støtter kommunen i dette. Kommuneplanen har blitt til gjennom en demokratisk prosess i kommunen hvor ulike interesser er avveid og mange aktører har deltatt, inkl. Statsforvalteren,

Statsforvalteren – og kommunen – tar i slike saker utgangspunkt i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Disse retningslinjene legger opp til at det skal planlegges for spredte boliger gjennom kommuneplanen og ikke gjennom dispensasjoner. Her har kommunen fulgt de statlige retningslinjene og satt av områder til boliger i Hoston i sin arealplan, og det er fortsatt ledige tomter der.

Søknaden om dispensasjon fra planen er nå oversendt til settestatsforvalter i Nordland for endelig avgjørelse. Saken er altså ikke avgjort.

Vår klage i saken medfører uansett ikke noe forbud mot å bygge boliger på bygda. Det kan kommunen planlegge for, og det har Orkland kommune faktisk gjort. Det nærmeste av disse områdene er om lag 1,8 km unna den tomta det er søkt om i saken som det vises til.