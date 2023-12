Nok en gang har redaktør Åsmund Forfang skapt ei årbok av høy kvalitet som fortjener en stor leserskare. Boka inneholder 22 artikler over 160 sider, rikt illustrert med bilder. Som vanlig inneholder disse skildringer og historier fra levd liv til dokumentasjon av hendelser i vår historie.

Skal noe fremheves, vil jeg først nevne Berit Gjølmeslis dokumentasjon om de to Orkanger-guttene Bernt Brandli og John Eriksens innsats ved fronten i andre verdenskrig. De fortalte lite sjøl, derfor er denne solide dokumentasjonen svært verdifull!

I Jubileumsåret for Orkdal landsgymnas er flere artikler knyttet til denne skolen. Nevnes kan Audun Krog Eftedal sin fornøyelige artikkel om sin fars lange tid som lærer her.

Artikkelen til Folke Forfang om stokkebåten som Olav Kvåle fant rester av i Mjovatnet i 1967, og som etter C-14 datering viser seg å være ca. 900 år gammel, kan vel kalles en lokalhistorisk sensasjon. I Norge er det registrert over 30 funn av stokkebåter fra samme tidsepoke, men dette er det første i Trøndelag! Et bilde av en ca. 170 år gammel stokkebåt fra Orkla på Geitbåtmuseet i Valsøyfjord i artikkelen viser at slike ble brukt helt opp mot vår tid!

Folke Forfang skriver om Gunerius Rustad som kom fra Solør til Orkdal i 1861. Lite er tidligere kjent om denne mannen som i 1874 bygde opp Reitan Dampsag i Råbygda. Som Marentius Thams kjøpte han skog og gårder i Orkdal/Meldal, derav Gjølme. Rustad konkurrerte med Strandheim Bruk om virke, arbeidskraft og marked og bidro til at Råbygda fikk ei sammenhengende sagbrukshistorie i 75 år. Han gikk konkurs i 1887, men da ble Reitan Dampsag overtatt av Ørkedals Aktie Trælastkompagni som moderniserte anlegget og drev fram til 1923.

Årets årbok er nr. 50 i rekken fra historielaget. Disse bøkene representerer ei lokalhistorisk skattkiste av stor verdi. Orkdal historielags medlemmer har for lengst mottatt årets årbok. Andre kan kjøpe den hos ARK på Amfi - et godt julegavetips!