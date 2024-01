Derfor er ønsket om å hedre Nils Arne lokalt både fullt forståelig og fortjent. Men heder bør være gjennomtenkt.

I parken på Fannrem står statuen «Gofoten». Det ble en fot og en fotball, antagelig fordi en statue av Nils Arne himself ville være litt merkelig når han bodde bare et steinkast unna. Men den fremstår som bisarr, spesielt med tanke på Nils Arnes fysiske tilstand mot slutten av livet. Minnet etter Nils Arne vil leve lenge, men gofoten som begrep er i ferd med å svinne.

Øyolv Avlessons veg ble for en tid siden byttet ut med Nils Arne Eggens veg. Det var en god tanke bak, men en lang bue av en motorvei uten gateadresser er ikke den beste måten å hedre Nils Arne på, synes jeg. Motorveien var ikke hans arena, og den er bygget for å lede folk forbi hans hjemsted, Fannrem. Det ville vært bedre om gatestumpen han bodde i på Fannrem hadde fått hans navn.

Planene om å bygge en helårs fotballhall på Follo i hans navn rimer bedre med hans liv og virke, men jeg lurer virkelig på om dette er noe Nils Arne ville bifalt. Follo var hans «alma mater» her i Orkdal, så slik passer det. Men Nils Arne var svært opptatt av Follo og det bygningsmessige, det fikk Audun Krog Eftedal og undertegnede erfare da vi engasjerte han i kampen for å bevare hovedbygningen på Follo.

Det fremgår ikke av plantegningene jeg har sett, men monsterhallen har en høyde på 27 meter. Den strekker seg over hele platåets bredde og blir et gigantisk skjermbrett mot sør for resten av Follo.

Jeg føler meg ganske sikker på at Nils Arne ville vært skeptisk til at en slik dominerende kladeis på Folloplatået skulle bli hans minnesmerke. Og det er så mange andre argument som taler for at en fotballhall her er en dårlig løsning. Glem det, er min oppfordring.

Nils Arnes minne er godt ivaretatt på Nils Arnes plass ved Lerkendal og den flotte statuen som står der.