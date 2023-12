Vår lagkamerat og venn Jan Erik Vold døde fredag 1. desember 2023. Vi vil huske han for hans livslange engasjement for idretten i Hemne, spesielt innenfor fotball. Han spilte på seniorlaget til Kyrksæterøras idrettslag (KIL) på 1960- og 1970-tallet. I tillegg til å være trener for laget i 1976, var han en viktig spiller på KILs veteranlag i Trondheim gjennom flere år. Selv hevdet Jan Erik ofte at han spilte på det beste laget i Hemne på syttitallet, B-laget til KIL.

Jan Erik viste stor respekt overfor spillere og ledere i alle fotballagene i Hemne. I samlinger og møter rundt årganger av fotballag i KIL, har han bidratt med interessante, og kanskje litt overraskende betraktninger omkring det vi var med på den gangen. Ved flere anledninger sto han fram med sin store kunnskap på mange områder. Enkelte ganger tenkte vi nok omtrent slik: At det går an å kunne så mye! Han hadde uten tvil et godt hode.

På treningsfeltet var Jan Erik en inspirator for de unge. Her var han en godlynt ertekrok. Under five-a-side fotball med små mål, holdt han alltid rede på stillingen. Den gikk som regel i favør av eget lag. Han nølte heller ikke med å servere humoristiske stikk til de mer erfarne spillerne. Hans kjente kommentar: «Æ trudd du va ein god spællar», skapte latter og god stemning.

Mange i Hemne har nytt godt av Jan Eriks livslange interesse for idrett. Han trivdes godt i samtalene om idrett og lokalhistorie, og ble en samlende kraft i utviklinga av et fellesskap rundt lokalhistorieskriving fra Hemne-området. Jan Erik skrev brorparten av femtiårsberetningen til Kyrksæterøra idrettslag i 1983. Med utgivelsen av boka «Røttene» i 2017, fikk vi en historisk gjennomgang av alle fotballaga i de gamle kommunene Heim, Hemne og Vinje. Han deltok også i bokprosjektet om kvinnefotballen i Sør-Trøndelag fotballkrets, «Damenes pokal», som ble utgitt i 2023. Ett år tidligere ga han ut en artikkel om Hevne Idrettslag, det eldste idrettslaget i Hemne. Hans siste bidrag kom i en artikkel om Stamnes fotballklubb, der han var medforfatter. Artiklene er utgitt i årbøker i Hemne historielag.

Jan Erik Vold var rektor ved Brundalen og Charlottenlund videregående skoler i over tjue år. Han ledet i tillegg Ranheim idrettslags fotballavdeling i seks år. Jan Erik viste alltid respekt for andre og framhevet aldri seg selv. Han trivdes ikke spesielt godt i rampelyset, men sa likevel ja til å ta ansvar i fremskutte posisjoner. Jan Erik var en dyktig leder som var kjennetegnet av et jevnt og godt humør, og med sosial, faglig og strategisk klokskap skapte han trygghet rundt seg.

Opp gjennom årene utviklet det seg et sterkt fellesskap og et langvarig vennskap der Jan Erik var ei drivkraft. Det er med sorg vi har forsonet oss med at han nå har gått bort. Våre tanker går til Unni og familien.

Vi lyser fred over Jan Erik Volds minne.

I takknemlighet og respekt.

Torstein, Martin, Gunnar og Ivar