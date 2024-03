Det er mange ting som opptar innbyggerne i Meldal der Orkland kommune er rette adressat.

Årsmøtet i Meldal Grendalag vil derfor med dette rette følgende spørsmål til Orkland kommune. Årsmøtet forventer tilbakemelding fra kommunen.

1) Meldal Helsetun

Kan kommunen gi opplysninger om dato for når det nye byggetrinnet vil bli tatt i bruk?

Årsmøtet ønsker en nærmere redegjørelse for hvorfor det snart er gått ett år siden det ble annonsert at det nye byggetrinnet skulle tas i bruk.

2) Hvilke planer har kommunen som eier av Meldal Samfunnshus?

Meldal Samfunnshus er bygdas storstue. Den har – siden kjøkkenet i kantina ble sanert og kjøkkenet, samt matsal i 2. etasje ble tatt i bruk som kjøkken/lager for sykehjemmet – hatt et redusert tilbud for stedets innbyggere. Det stilles spørsmål lokalt hvorvidt kantina vil få tilbake sitt kjøkken, og hvorvidt storkjøkkenet/matsalen i 2. etasje vil få tilbake sin opprinnelige funksjon. Kan det gis svar på det?

Samfunnshuset ble tatt i bruk sist på 1960-tallet. Fremdeles er mye av inventaret, stoler/bord etc., det samme som da bygget ble tatt i bruk. Foreligger det planer om nyinvesteringer hvis kommunen tenker at huset skal være bygdas storstue?

Meldal Grendalag hører rykter om at Orkland kommune har planer om å gjøre om storsalen i samfunnshuset til areal for Frivilligsentralen og BUA. Kan kommunen svare på disse ryktene?

3) Meldal legekontor samt helsestasjonen skal flytte til Meldal Helsetun når det en gang blir klart for innflytting. Har kommunen konkrete planer for de ledige lokalene, eller vil de bli stående tomme?

4) Hva er statusen for reguleringsplanen for ny brannstasjon.

5) Hva vi skje med Grefstadtunet og aktivitetssenteret ved Ansver når det flyttes ut derfra.

Årsmøtet i Meldal Grendalag ser fram til det annonserte arbeidet med stedsutvikling; et arbeid som ble lansert allerede i 2019.