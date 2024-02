Både Heim og Orkland har nå varslet at det skal iverksettes en grundig gjennomgang av fremtidige kraftbehov, og hvordan disse behovene skal løses. I utgangspunktet en god ting. Kunnskap er alltid bra å ha før man skal ta en beslutning. Personlig hadde jeg likevel ønsket meg at vindkraftdebatten nå hadde vært et avsluttet kapittel. Kunnskapsgrunnlaget rundt denne industriens negative konsekvenser er nå så grundig gjennomarbeidet at debatten strengt talt burde vært unødvendig. I tillegg hadde jeg store forhåpninger til at partienes nei før siste valg hadde stått så sterkt at landbasert vindkraft ikke ble tema i det store og hele.

Begge de nåværende ordførerne i Heim og Orkland er tydelige på at de står på sitt nei for denne perioden. Det gir oss i det minste litt tid til å få en saklig og kunnskapsbasert diskusjon.

Heim har lagt opp til en god prosess, der både motstandere og tilhengere av vindkraft skal bli hørt, og det er betryggende. Det legges også opp til at innbyggerne skal bli hørt. Da håper jeg også at eiere av fritidsboliger blir tatt med og at befolkningens mening blir retningsgivende for den endelige avgjørelsen.

Der det bygges vindkraft, går eiendomsverdiene ned. At slike ting vil ha negativ påvirkning også for handelsstanden og servicenæringen i de kommunene som blir rammet, er hevet over tvil.

Jeg håper at Orkland som et minimum kan legge opp til en lignende prosess som Heim legger opp til. Innledningen til Orkland er jeg imidlertid litt skeptisk til. De ønsker å starte med LO og NHO. Da håper jeg ikke rapporten fra Rystad og «Kraftløftet» blir toneangivende.

Ole Erik Almlid i NHO kjører i alle kanaler for å få kommunene til å tillate mer vindkraft på land, der han blant annet maner sentrale politikere til å ha «politisk mot» nok til å overkjøre lokal motstand mot å tillate den naturraseringen vindkraft innebærer.

I den store sammenhengen er vindkraft bare en dårlig forretningside som kun gagner noen få utvalgte profitører. Vindkraft beslaglegger store områder, den produserer ustabilt og må hele tiden ha tilgang på nok balansekraft. I områdene som blir berørt fører det til dårligere folkehelse blant innbyggerne, bitre rettsoppgjør, og den senker i tillegg eiendomsverdiene. Konsekvensene av naturtapet burde nå være grundig nok dokumentert.

Dessverre har vindkraft fått alt for stor plass i diskusjonen om verdens energibehov. I det store og hele burde diskusjonen mye heller vært hvordan vi kan forvalte klodens fellesressurs på en bedre og mer bærekraftig måte.

Likevel ser det fortsatt ut til at svært mange er mer opptatt av vekst og enda større forbruk. At det fremstår som et godt alternativ er for meg fullstendig ubegripelig.

Vi ser heldigvis at svært mange flere ser selvmotsigelsen som ligger i å rasere naturen for å berge den. Vi er nødt til å se på hvilke alternativer som produserer mest på minst mulig bruk av areal. Da er kjernekraft et helt åpenbart alternativ å utrede sammen med reduksjon av det totale forbruket. I tillegg må vi begynne å stille krav til energigjenvinning hos den kraftkrevende industrien når det tildeles nye kontrakter. Og sist men ikke minst, vi er rett og slett nødt til se på hele energiregimet.

Første skritt bør da være å ta kraft bort fra børs. Det neste åpenbare skrittet er å prioritere kraft til samfunnsnyttige formål, ikke som nå, til den meningsløse elektrifiseringen av sokkelen. batterifabrikker som er mer eller mindre luftslott slik som i Mo i Rana, store ammoniakkfabrikker og hydrogenproduksjon det mest sannsynlig aldri blir noe av, eller et Google-senter som ikke gir noe som helst tilbake annet enn et større kraftforbruk. Alt for å skru opp et behov som er tilstrekkelig stort til at vindkraftprofittører fortsatt skal kunne skremme kommuner til å si ja.

Slik det fungerer nå, er det to fortellinger som nå står mot hverandre. Det ene er at de høye kraftprisene i Norge og Europa skyldes mangel på kraft, der vi må bygge ut mer for å løse problemet. Det andre er at vi har ødelagt forsyningssystemet vårt, der løsningen er å reparere det.

Vi har ingen kraftkrise i Norge per i dag. Tvert i mot eksporterte vi netto 18 TWH gjennom utenlandskablene i 2023. Dette bakteppet gjør at vi både har tid og kraft nok til å vurdere alternativene.

Nå håper jeg at det kyniske spillet vi ser over hele landet er grundig nok avslørt til at både Heim og Orkland sier nei en gang for alle.