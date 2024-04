Å planlegge industriutbygging av 6600 mål skog og myr, friluftsområder og utmarksområder er i utgangspunktet noe det er vanskelig å gå med på.

Det mest utfordrende for oss politikere har likevel vært uvissheten, å ikke vite hvilke planer tiltakshaverne har for dette området.

· Er dette bare et luftslott?

· Hvordan vil utbyggerne forholde seg til naturtapet på Ustmarka?

· Hvordan tenker de å finansiere dette eventyret til ufattelige mye penger?

Vi har etter hvert innsett at det er enda mer å bekymre seg for. Hva om investorene trekker seg ut og området blir en grusørken av nedbygd natur til ingen nytte? Hva om vi ikke får den type industri som skal bidra inn i det grønne skiftet?

Vårt ansvar

Det er vårt ansvar som politikere å legge føringer og stille krav til ei mulig utbygging. Derfor har vi gjennom høsten 2023 og etterjulsvinteren 2024 jobbet med å sette oss inn i saken for å forstå mer av konsekvenser av et ja eller nei til industriutbygging på Ustmarka. Vi har hørt på fagfolk og hatt en bratt læringskurve rundt restaurering av natur, rekkefølgekrav og batterifabrikker.

Vi i Venstre og SV måtte gå i oss sjøl og finne ut om vi ønsket å være med videre. Det enkleste ville være å si «hit, men ikke lenger» og plassere oss på sidelinja. Med det ville vi også frasi oss muligheten til å påvirke hvordan denne utbyggingen eventuelt skal foregå.

Vi mener at slike store saker trenger oss grønne. Vi vil være med å legge føringer for hvilken industri som skal kunne etablere seg i området slik at dette blir et bidrag til fremtidas sirkulærøkonomiske næringsliv. Vi vil stille klare krav til bestemmelsene for utbygging; tapt myrareal på Ustmarka krever restaurering av ødelagt myr utenfor Eiktyr-området. Det stilles også krav om at de ulike delene av fabrikkområdet skal være tatt i bruk før det settes i gang utbygging på et nytt felt. Det er ikke vår jobb å ha ansvar for utbyggers finansiering, men å gjøre det vi kan for å unngå at opparbeidede områder blir til en ubenyttet grusørken.

Hva sier man ja til ved å stemme nei?

Uansett om en stemmer ja eller nei for første runde i denne saken er det et valg. Et «nei» må også være konstruktivt. Hva sier man ja til ved å stemme nei? Tilsvarende bygging på andre områder, i andre regioner, i andre land med større konsekvenser for klima og natur? Hvilken annen industri skal vi leve av når olje- og gassbransjen etter hvert nedskaleres?

Løfter vi blikket, ser vi at industri som skal ta oss over i det grønne skiftet vil være plasskrevende og kraftkrevende – uansett hvor det blir plassert.

Vi jobber gjerne på tvers av politiske partier for at Orkland skal bli en grønn industrikommune som sammen med næringslivet jobber for sirkulærøkonomi, areal- og klimanøytralitet. Ingen kan spå framtida, men uten videre næringsutvikling går vi mot en befolkningsnedgang i kommunen. En fornuftig utbygging av Ustmarka er en satsning som kan bidra sterkt til at Orkland fortsatt vil være en attraktiv kommune å bo og jobbe i.