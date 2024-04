Nyskrevet musikk av Martin Smidt og Ragnar Rasmussen er satt sammen til en sammensmeltet forestilling i to akter med mange aktører. Vokalgruppa Viggja Voices briljerer sammen med et av byens beste kor, A Cappellissimo, i denne gripende, vakre og fengslende forestillingen. Fra Skaun kulturskole imponerer de unge danserne, som er fra 6 år og oppover, stort – for en tilstedeværelse!

Sammen med kor og danserne utgjør de to hoveddanserne fra Cissi Klein vgs., de profesjonelle musikerne, lyd og lys en helhetlig forestilling. Samspillet mellom de ulike aktørene er fenomenal, og scenebildene skifter sømløst. Jeg og resten av publikum satt som fjetret under hele forestillingen. Det ble sterke følelser, tårer og smil om hverandre. Det skjer noe hele tiden, og jeg vil spesielt trekke frem regien og koreografien som fremragende.

Til deg som ikke var på premieren: det fins heldigvis muligheter for å få opplevd denne sterke, unike forestillingen én gang til, torsdag 11. april på Bifrost, Heimdal vgs.

Til alle medvirkende, på og bak scenen: Gratulerer!!