Trøndelag fylke har allerede vedtatt at skolene skal få felles administrasjon og rektor, og at de skal bestå der de er. Det siste nye er at det skal bli felles navn på skolene.

I et intervju med Avisa Sør-Trøndelag 6. mars forteller Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse i fylkeskommunen, at Øyvind Togstad er valgt som felles administrativ rektor, og at han blir viktig i arbeidet med å etablere en ny og fremtidsretta videregående skole i Orkland. Fylkespolitiker Vegard Sem, som sitter i hovedutvalg for utdanning, legger til at det ikke foreligger vedtak i den retningen nå men at det er første skritt på veien mot en fysisk sammenslåing.

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende.

I samme avis inviterer Vegard Sem til navnekonkurranse. Denne invitasjonen gjentas i avisa 2. april med misvisende overskrift: «To skoler blir til en».

Fylkeskommunen har bestemt at de to fysisk adskilte skolene skal ha samme navn! Mitt selvfølgelige svar til dette er at skolenes navn beholdes, de forteller geografisk plassering og er godt innarbeidet i markedet. En felles administrasjon gir ingen grunn til felles navn.

Jeg anmoder hermed om at fylkets vedtak om felles navn oppheves. Bruk heller pengene på vedlikehold og oppgradering.

Det synes som om Iversen og Sem agerer i forhold til et ØNSKET vedtak, et vedtak der Meldal videregående skole skal legges ned og én felles skole skal bygges på Follo-platået. Det finnes meg bekjent ingen vedtak om verken nedleggelse eller fysisk sammenslåing.

Øyvind Togstad får en utfordrende oppgave med å være objektiv når han skal administrere de to skolene uten at de fysisk slåes sammen, det motsatte av det han selv har vært talsmann for. Han skal derimot videreutvikle og gjenopprette iver for og tro på at det beste for næringslivet i Orkland kommune er å beholde de to skoleanleggene der de er i dag og med det rette seg etter de vedtak som er fattet.

Det er viktig å lære om næringslivet i Orkland kommune, historien, erfaringen og fremtidig behov. Noen tanker om dette er å lese nedenfor, om historikk, samfunnsansvar, miljø, lokalsamfunn og marked.

Meldal vgs er en pilar for samfunnet og næringslivet på Løkken og i Meldal med omegn.

Nedlegging har tidligere vært tema for Løkken-skolen med tanke på å etablere én videregående skole i gamle Orkdal. Prosessen fra ca 2005 ble heldigvis stoppet fra politisk hold.

Det viser seg at samme tanke igjen har vært bearbeidet i ledergruppene ved skolene siden desember 2021, de konkluderer med forslag om etablering av én felles skole på Follo!

Dette vitner om at det administrative miljøet på Meldal vgs er i full oppløsning og at engasjement for egen arbeidsplass, næringsliv og lokalsamfunn er og har vært fraværende lenge.

Underveis har det i lokalavisa kommet bekymringsmelding fra forskjellig hold for samfunnet rundt Løkken-skolen.

Fylkespolitiker Karin Bjørkhaug sier bl.a. at skolen har betydd mye for Meldal og Løkken-samfunnet og samarbeidet med næringslivet, og ser at det er negative sider ved å legge ned. Hun mener allikevel at tanken om sammenslåing er riktig.

Orkland Næringsforening v/Ståle Vaag refererer til en høringsuttalelse der det bl.a. uttrykkes bekymring for lokalsamfunnet dersom en institusjon som Meldal vgs forsvinner, og at det er avgjørende at utdanningstilbudet gjenspeiler lokalt behov.

Så litt om samfunnsansvar. Fra 1654 og i 333 år var Løkken et ensidig gruvesamfunn, en «gullgruve» for Orkladalføret. Da den drivverdige malmforekomsten nærmet seg slutten tok gruveselskapet Orkla ASA ansvar og inviterte til og støttet ny næringsetablering på Løkken.

Et vellykket eksempel på dette var etablering av Simonsen Elektro Løkken og mobiltelefonproduksjon. Den varte i 10 år og fortsatte med elektronikkprodusenten Simpro, nå Inission Løkken som har over 100 ansatte.

Da direktør Willy Simonsen i Simonsen Elektro valgte Løkken som produksjonssted sist på 70-tallet var Meldal vgs en viktig ressurs som var vesentlig for stedsvalget.

Det skal også nevnes at Meldal kommune ga bort både skole og tomt til fylket i sin tid.

Ingen signaler verken fra skoleledelse eller fylkespolitikere viser tegn på at de vil ta moralsk ansvar for å bidra til å bevare Løkken-samfunnet.

Fylkespolitikerne skal vite at denne historisk veldrevne skolen har vært og er en viktig institusjon først og fremst for bedriftene i denne delen av Orkland kommune. Når det gjelder næringsutvikling i en kommune er det alltid slik at eksisterende veldrevet næringsliv prioriteres, er det ikke slik i skoleverket?

Jeg vet inderlig godt at det har vært mange ned- og oppturer for å opprettholde innbyggertallet i gamle Meldal kommune. Mange kamper har vært kjempet av og med ordfører Arne L. Haugen, i en utrettelig kamp for arbeidsplasser.

Resultatet er et veldrevet næringsliv i Meldal, de større industribedriftene der har en samlet omsetning rundt en milliard kroner. I tillegg kommer omsetning fra automatisert landbruks- og skogbruksvirksomhet mm. En må også huske på at Orkanger vil vokse «utover» og trenger plass i de eksisterende lokalsamfunnene i kommunen.

Et annet moment er at det i mindre enheter, også skoleenheter, er enklere å oppnå et godt sosialt miljø.

Et argument for fysisk sammenslåing har bl.a. vært for små klasser på Løkken. Ved felles organisering blir det enklere å få bedre utnyttelse av Løkken-skolen og samtidig redusere brakkebruken på Follo.

Det viser seg nå at søkningen til Meldal vgs er veldig god for neste skoleår. På teknologi- og industrifag er det 76 søkere mens de har plass for 48.

Det er faktisk 370 flere ungdommer som har søkt til VG1 sammenlignet med i fjor! Interessen blant ungdom svinger og er krevende å forutse. Det er viktig å forholde seg til kommunens befolkningsutvikling med bakgrunn i bedriftsetableringer mm. De offisielle statistikkanslag fra sentralt hold behøver ikke å stemme.

Dette innlegget er en sterk oppfordring fra en med 30 års næringserfaring fra Løkken Verk og Meldal kommune samt kunnskap om den utrolige industrihistorien i Orkland.

Jeg har sakset en kommentar angående saken fra Per Kirkaune, en allsidig lokal næringslivsmann:

«Som tidligere elev ved Meldal Yrkesskole og nå styreleder i Meldal Yrkesskoles Orklafond har jeg lært at denne skolen er helt fantastisk for distriktets ungdom og næringslivets utvikling. Har gjennom fondets bidrag vært en stor glede å ha sett hva lærere og elever til sammen får til, tror ikke det finnes maken i landet. Om det blir bedre å slå sammen skolene, tja hvem vet.»

Jeg retter med dette en innstendig oppfordring til Trøndelag fylkeskommune om å vise samfunnsansvar og videreutvikle og bevare Meldal videregående skole på Løkken. Den er oppgradert for ca. 120 mill. de senere år! Bygg videre på det.