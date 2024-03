Alternativ overskrift: «Hvor var du da Søra brakk integriteten?» For hvis man skal pynte på en artikkel, er det ikke lurt å gjøre det med 90 vitner til stede. Artikkelen som ble lagt ut 17. mars med tittelen «Nesten dobbelt så mange som ventet tok turen: – Vi tror batterifabrikken blir realisert» mangler et ord. «Dessverre.» Sett det inn mellom «batterifabrikken» og «blir», så vil det hjelpe på sannheten. For det er sant at det var et enormt oppmøte i forhold til hva Naturvernforbundet hadde håpet på. Men den stemningen som var til stede i rommet, er ikke beskrevet i det hele tatt i artikkelen i Søra. Har man spørreundersøkelser, spør man et visst antall folk og går ut ifra at dette vil gjelde samme hvor mange man spør. Ergo: 90 % i Orkland er imot batterifabrikken. Likevel vil de trumpe det igjennom.

Jeg har vært engasjert en stund for å få stanset nedbygging av mer natur i Orkland. Det de planlegger i Ustmarka er nært nok til at jeg kommer til å høre når grusomhetene sprer seg der oppe, og ødelegger og raserer. Jeg hadde innlegg på møtet. Hadde flere punkter med kritiske spørsmål og poenger. Flere andre hadde bekymringer ang. strømforbruk og prisen dette vil medføre, om forpliktelser for hva vi lar etterslekta arve av rasert natur, og da spørsmålet ble stilt om folk trodde batterifabrikken ville stå ferdig om et visst antall år, viste dette et soleklart nei. Hører man forskjell på høflig applaus og engasjert enighet, er det også liten tvil om hvilken side som var i overtall: Folk i Orkland vil ikke miste mer natur og betale skyhøye strømpriser.

Det stemmer ikke at skeptikerne ble parert av Norsk Industriutvikling og Ellinor Batteries. Ingen jeg snakket med etter møtet, hadde blitt omvendt eller beroliget. For ingen i panelet hadde noen løsning på alt som blir sluppet fri fra myra når – OM de begynner å grave. Ingen hadde noen løsning på hvor dyr og fugler og natur skal gjøre av seg når de blir fordrevet. Ingen av ja-siden i panelet nevnte et ord om trafikksikkerhet og høyere antall viltpåkjørsler når vandrerstiene blir utraderte. Ingen kommenterte at plattformer planlegges å gå over på landstrøm og dermed føre til ytterligere belastninger på strømprisen til oss på grasrota. Tvert imot åpnet Dorte Solvang sitt innlegg med å forsøke å få de frammøtte til å tro at alt arbeidet Norsk Industriutvikling har gjort, var for vår skyld, en oppofrelse og en tjeneste for oss. Men folk følte nok etter hvert at de ikke ble hørt, ikke nådde fram, og at ja-siden i panelet allerede har bestemt seg for at batterifabrikken skal opp. Samme hvor mange 90 % av befolkningen som er imot. Men jeg nekter å resignere når så mange ikke blir hørt og tatt hensyn til.

Artikkelen er trist nok skrevet på en måte som framstiller Naturvernforbundet som positivt innstilt til batterifabrikken nå. Dette stemmer ikke. Les uttalelsene med en trist, oppgitt stemme. Naturvernforbundet er for et grønt skifte, men batterifabrikken er ikke et grønt skifte. Vi får ikke noe grønt skifte av å drepe natur og bygge ned det grønne. Natur er mer enn ei restaurert myr, og resten av det som blir ødelagt i Ustmarka nekter pådriverne å svare på. Dette VET over 90 personer som hadde møtt fram. Og de samme frammøtte merket seg også at ingen i panelet ville bemerke det da jeg nevnte hva som sto i Søra uka før: Sitat «Karin Røttereng – Ap … Nå er vi valgt, og har mulighet til å være med på noe vi kanskje ikke ser omfanget av…» Går virkelig politikere inn for noe de ikke ser omfanget av? Og skal vi virkelig la denne usikkerheten få bestemme at et helt område med viktig natur – viktig på flere måter – skal bli rasert av politikere som ikke vet omfanget? Tillater vi at politikere tar avgjørelser de ikke vet omfanget av, når 90 % av oss er imot dette?

Nå burde det ærlig talt blitt avholdt folkeavstemning angående batterifabrikken. Når vår egen lokalavis forsøker å dysse ned fakta om folkets innstilling, bør vi få dette slått fast på en skikkelig måte. Slik artikkelen framstiller det, vil de leserne som ikke var der, tro at skeptikerne forlot lokalet godt beroliget og positive til ødeleggelsene og mer naturnedbygging. Tør ikke kommunestyret ha folkeavstemning om noe så viktig, viser det med all tydelighet at de vet hva resultatet vil bli – et som ikke passer dem. Den SKAL opp – for de ville ikke kommentere dette heller: På NRKs skamliste over nedbygd areal, er Orkland på 13. plass av 72 kommuner, med nesten 1,8 kvadratkilometer nedbygd areal. Når vi ser det tallet, er det soleklart at batterifabrikken har sin agenda, og har blitt et prestisjeprosjekt de i ren stahet ikke akter å gi seg på. En slik barnslig innstilling er aldri lur for en lokalpolitiker … den varer kanskje kun til neste valg. Men de rekker å ødelegge mye innen den tid, og gi oss et nytt Mo i Rana med rasert natur og brakk fabrikk.