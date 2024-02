Etter uttalelsene i avisa sitter vi undrende og frustrert over kommentarene fra vår egen administrasjon.

Kommunen har kommentert til avisa ST at det er konkludert med at det ikke er lovbrudd. Hvor alvorlig må det være før det konkluderes med lovbrudd? Er ikke vår opplevelse av trakassering, frykt og krenkelser i høy grad lovbrudd?

Vi har også lyst til å korrigere et punkt i avisartikkelen, der det påpekes at saken burde vært varslet tjenestevei. Som det står i brevet; Det har vi prøvd, uten å bli hørt.

Vi leser at Jystad ser denne situasjonen i sammenheng med kommunesammenslåinga. Vi mener dette ikke har noen sammenheng med kommunesammenslåinga i seg selv, for respekt og folkeskikk skal gjelde uansett hvilken prosess vi står i. De situasjonene som er nevnt er opplevd av flere ansatte, og ikke bare en. En misforståelse kan ikke være unnskyldningen. Jystad sier han ikke kjenner seg igjen i det som er fremstilt i brevet fra ansatte. Vi har forståelse for at han ikke vil innrømme dette i media eller overfor politikere.

Han bagatelliserer sin egen oppførsel med at det er mislykket forsøk i kommunikasjon, men gjelder fremdeles ikke folkeskikk og måten vi omtaler hverandre på?

Kommunedirektøren kommenterer at hun har tillit til sine ledere. Men, Kristin Wangen; har du ikke tillit til dine ansatte? Tror du ikke på oss?

«Kommunen konkluderer med utfordrende kommunikasjon, utilstrekkelig informasjon og lav respekt. Arbeidsgiver skulle på et tidligere tidspunkt tatt tak i samarbeidsutfordringene på SOS.»

Samarbeidsutfordringene kom jo samtidig med de to nye lederne. Vi ansatte har jobbet sammen i mange år, og aldri opplevd samarbeidsutfordringer med ledelsen tidligere.

Utfordrende kommunikasjon; handler det kanskje heller om lederstil og folkeskikk? Utilstrekkelig informasjon; handler det om hvordan, og på hvilken måte informasjonen formidles?

Jystad har tidligere gått ut i avisa med at det mangler kompetanse og at det er mange ledige stillinger på SOS. Under to nye ledere ble det informert om på det siste Hovedutvalgsmøte for helse, oppvekst og kultur at det plutselig ikke er noen ledige stillinger lenger. Det viser seg at vi også plutselig har god nok kompetanse for å ta imot flere korttidspasienter. De positive følgene av dette er at kommunen slipper bøter fra sykehus og andre kommuner som har måtte ta disse brukerne på korttidsopphold tidligere. Nå fungerer samarbeidet veldig bra mot ledelsen. Omsider føler vi at vi blir sett og respektert.

Vi takker alle som faktisk har hørt oss og har tillit til våre opplevelser av disse hendelsene. Det gjør godt å vite at noen hører og støtter våre uttalelser.