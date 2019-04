Ti mottakere av Tines sølvtine

Distriktet rundt

I en pressemelding fra Tine, kan vi lese at flere melkeprodusenter i STs nedslagsfelt har levert feilfri melk i 15 år, og for dette har de mottatt Tines ypperste pris, Sølvtina.

Årets mottakere er Kristin Ingdal og Inge Christensen fra Rindal, Inger-Lise Å. Ingdal og Geir Håvar Ingdal fra Agdenes, Erik Grøtnes fra Hemne, Ingunn Uv og Lars Uv fra Rennebu, Alfhild Storås og Harald Storås fra Meldal, og Arnt Olav Halseth fra Skaun.

Feilfri melk i rundt 5500 dager

Tine måler hver dag kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter, og den beste melka blir kategorisert som «elitemelk». Melka må også være fri for medisinrester, noe som blir kontrollert ved hver eneste melkehenting. Melkebønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag uten glipp i 15 år, blir hedret med Sølvtina.

Styreleder i Tine, Trond Reierstad, og konsernsjef Gunnar Hovland sto for utdelinga på Lillestrøm mandag kveld 9. april. Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkinga norske melkebønder kan oppnå for melka, og nesten 5 500 dager med god fjøsdrift må til for å kunne motta tina i sølv.

Ekte kvalitet

Reierstad er stolt over hvor dyktige og grundige mottakerne av Sølvtina er.

— Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon har i konkurranse med utenlandske aktører. I løpet av de siste årene har andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr at norske forbrukere får melk i verdensklasse, sier Trond Reierstad.