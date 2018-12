Skøytesøndag i Lensvik

Agdenes

Fra Gerdine og Kjell Inge Selbekk har vi fått tilsendt disse bildene av de kjempefine skøyteforholdene på Utnesvatnet i Lensvik søndag 16. desember.

Bildene viser Gerdine, Kjell Inge, Adriana, Eline, og Balder som tester isen ute på innsjøen.

— Vi var veldig forsiktige og gikk over nesten hele vatnet for å teste om isen var trygg, skriver de, og det var den.

— Vi hadde nesten ikke lyst til å dra hjem etter nesten to timer ute på isen. Vi var de eneste der i dag, folk er vel skeptiske til tykkelsen på isen, men det hadde de ingen grunn til. Vi satser på at isen holder seg til over jul, slik at vi kan få flere slike dager, avslutter de.