Hadde ikke sikret barna godt nok - fikk bot

Agdenes

I morgentimene onsdag hadde politiet en kontroll utenfor Lensvik skole. Der sjekket politiet blant annet sikring av barn i bilen.

- Der ble det skrevet ut to gebyrer og et forenkla forelegg for å ikke sikre barna tilstrekkelig i bilen, sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Politiet i Orkdal skriver følgende om kontrollen på sine facebooksider:

- I dag gjennomførte vi en kontroll ved Lensvik skole med fokus på sikring av barn i bil. Noen få hadde litt å gå på, men de aller fleste hadde alt på stell. Så lenge barnet er under 15 år får sjåføren tilbud om et forenklet forelegg når bilbelte mangler. Det må sies at størrelsen på forelegget bør være uinteressant i en slik sammenheng.