En enkel investering kan berge liv: — Vår oppgave er ikke lenger bare feiing

Heim

Senest i helga brant det i en hytte i Rennebu, og den skjebnesvangre tragedien i Risøyhamn i Nordland har skapt et økt fokus mot brannsikkerhet i hytter og fritidsboliger. Heim og Orkland har godt over 6000 fritidsboliger innenfor kommunegrensene. Etter 2020 er det forskriftsfestet at alle disse skal ha tilsyn, men det er en krevende oppgave, ifølge brannforebygger Roy Hartvigsen i Heim kommune.