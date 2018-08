Åpnet for Kiwi

Hemne

Åpningen skjedde på Falksenteret på Kyrksæterøra i Hemne.

— Det har vært hektisk og kjempeartig de siste dagene, dette skal bli bra, sa Monika Helland, som ble butikksjef på den da nye kolonialbutikken. Med seg som nestsjef hadde hun Odlaug Johanne Ness.

Dagen før hadde det vært, som seg hør og bør, nærmeste kaotiske tilstander i butikken. Folk fra Kiwi sentralt, fra andre Kiwi-butikker, samt leverandører, var i full sving med å fylle hyllene.

16 timer åpent

— Alt er under kontroll, forsikret Helland, som visste utmerket godt at alt måtte være på plass til dagen etter. Tidlig dagen etter. Kiwi Kyrksæterøra åpnet nemlig klokken syv og stengte klokken treogtyve, det vil si to timer før og to timer senere enn konkurrentene. Og slik skulle det være.

— Vi skal være tilgjengelige for kunden, fortalte Helland, som inntil den dagen hadde holdt på hemmeligheten om 16 timers åpningstid. Samtidig var hun forberedt på at konkurrentene kunne følge etter.

For det ville bli enda mer rift om kolonialkundene i Hemne. Fra før av var storkjedene Rema 1000, Rimi, og Coop på plass, og så kom enda en aktør som ville ha en bit av omsetningskaka.

— Jeg føler at det meste er sagt allerede om dette. Vi skal drive vår butikk og har stor på at det skal gå bra, sa Helland, som fristet med den velkjente Kiwi-pakken om datogaranti, bleieavtale, og dobbel pris tilbake-garanti på frukt

Greide seg bra

Falksenteret hadde vært uten kolonial siden Rema 1000 flyttet ut i juni samme år. og selv om det bare ble to måneder uten, var styreleder Erik Snekvik glad for at Kiwi var kommet på plass.

— Men øvrige butikker her på senteret har gått overraskende bra disse to månedene. Jernia og Ove Aunli Sport hadde omsetningsrekord i juli, mens for eksempel kafeen har merket både bortfallet av kolonial og innføring av røykeloven. Men totalt sett over all forventning.

120 søkere

Monika Helland og Odlaug Johanne Ness lovet overraskelser i fleng på åpningsdagen, og de hadde i tillegg med seg Mildrid Stallvik, Hilde Hjelen, Anne Elisabeth Valaas, Wenche Hårstad, Guri Taftø, og Ellen Røstvold i staben. Med andre ord 100 prosent kvinnedominert.

— Vi hadde hele 120 søkere til disse jobbene, faktisk fra hele landet, da annonsen har ligget ute på internett, avsluttet Monika Helland.