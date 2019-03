To spisesteder fikk bevilling

Hemne

Meieriet Bar & Spiseri (åpner 3. mai) i Ørakrysset, og Restaurant Kyrksæterøra (tidligere Marmaris) i Øragata er innvilget serverings- og skjenkebevilling av Hemne kommune.

Meieriet Bar & Spiseri får skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i sine lokaler, samt på et uteområde foran restauranten ut mot Ørakrysset. Uteserveringa må ha et fysisk skille til fortauet. Styrer for skjenkebevillingen er May Synnøve Bjørkaas, med Edmund Kristensen som stedfortreder.

Restaurant Kyrksæterøra får samme bevilling i sine lokaler, samt for maksimalt sju bord på fortauet. Her er forutsetningen også at det skal være et fysisk skille mellom fortauet og serveringsarealet.

Serverings- og skjenkebevilling for arealet «Det glade hjørnet» i tilknytning til Wesselgården, gis under forutsetning av at Hemne kommune gir tillatelse til å disponere denne delen av eiendommen.

Styrer for bevillingen ved Restaurant Kyrksæterøra er Tove Iversen Narci, med Haci Murat Narci som stedfortreder.

Bevillingsperioden for begge serveringsstedene går fram til 30. september 2020.

