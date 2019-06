Samlet til «Fargerik fotball»

Hemne

KIL/Hemne og Kolstad utgjorde de to trønderske lagene som lørdag 4. juni 2005 arrangerte den årlige turneringa hvor møtet mellom kulturer, lek, og moro var det viktigste. Ved å arrangere turneringa, viste hemnværingene tydelig at de sa nei til vold og rasisme.

— Målet vårt er å integrere innvandrere i fotballmiljøet. Vi har lyktes godt i de yngste klassene, men vi sliter med å beholde spillerne opp i junior- og seniorklassene, sa Ole Johan Helland i KIL/Hemne til ST.

— Viktig

Den lørdagen skulle elleve lag fra 5. til 7. klasse ved Sodin skole i aksjon, mens fire lag fra Jarlen mottak stilte i åpen klasse. I tillegg ble det premiering for beste lagnavn, beste drakt, og beste heiagjeng. Samtidig var det også dugnad på kakebaking, stå i kiosk, og å delta i jury, hvor både beboere ved Jarlen og hemnværinger jobbet side ved side.

— Det er viktig for oss i KIL/Hemne å arrangere denne dagen, hvor det handler om å skape ei hyggelig og positiv ramme både for foreldre og barn, sa Helland.

KIL/Hemne arrangerte «Fargerik fotball» første gang i 2001, og Ole Johan Helland husker hvor stort det var da Anders Krystad fra Våleringa og Norges Fotballforbund besøkte klubben i forkant av arrangementet. Siden den gang hadde laget samarbeidet med fotballforbundet, og var altså en av de 39 klubbene i landet som tok kampen mot vold og rasisme på alvor.

— Fotballbanen er en viktig arena for å integrere innvandrere. «Fargerik fotball» er viktig både for våre egne unger og for innvandrerne i bygda. På denne måten knyttes det vennskapsbånd, samtidig som det fører til større toleranse overfor hverandre, sa Helland.

Fotballpresident Sindre Kåfjord sa til fotball.no at kampen mot vold og rasisme var en av de viktigste kampene de kjempet for barn og unge.

— Kampen blir ikke mindre viktig i årene som kommer. Derfor er «Fargerik fotball» ei unik turnering, sa fotballpresidenten til fotball.no.