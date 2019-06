Anita ble TV-kjendis

Hemne

Anita tok gjerne med seg høna Berit som turvenn da hun gikk på fjelltur. Det var én av grunnene til at hun endte opp på «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

I hele tre dager den uka artikkelen sto på trykk, hadde den populære programlederen Oddgeir Bruaset sammen med et NRK-team vært på den avsidesliggende fjellgården Fossdalen, øverst i Kårøydalen, for å gjøre sommeropptak til det populære TV-programmet.

I vinter var Bruaset i Fossdal og gjorde det første opptaket til programmet om den farverike familien Martinsen-Bævre.

Sendte brev

Det var (da) 12-årige Anita som fikk Bruaset til å velge Fossdal som ett av programmene i serien.

— Jeg skrev et brev til ham, men våget ikke postlegge det. Da han kom til Hellandsjøen for å vise lysbilder fortalte jeg om brevet og han sa at jeg bare kunne sende det. Så fikk vi svar om at han ville komme, fortalte Anita.

Fossdal ligger svært avsides til inne på fjellet, men Anita hadde flere venner enn de fleste. Utenom de vanlige dyrene på gården, hadde hun høner og fjærkre i nær sagt alle nyanser.

Om man regnet med geitene, så var det en 170–180 dyr i antall, og det var de som var vennene hennes. Det var mye som tydet på at innen programmet var klippet ferdig, så var det Anitas forhold til dyrene som ville være hovedtemaet i programmet.

Topptur med høne

Tirsdagen den uka i 2007 var TV-teamet på fjelltur sammen med Anita, og med på turen var også høna Berit. Turen gikk til toppen av Nonsfjellet, en bratt tur på knappe fire kilometer tur-retur.

— Jeg bærer høna under armen når jeg går på tur, den er vant til det. Når jeg kommer til toppen slipper jeg henne så hun får gå litt fritt omkring. Det ser ut som at hun liker seg på tur, fortalte Anita.