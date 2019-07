Lederstilling i UKA

Hemne

Trondheim/Hemne

Dette i tillegg til å være fulltidsstudent ved Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH).

— Det å være med på UKA er en spennende opplevelse som gir meg masse utfordringer og erfaringer som bare en toppstilling i et annet firma kunne gitt meg, sa Lund til avisa ST den gang.

— Derfor så jeg på UKA som et ganske attraktivt valg.

Lund kom opprinnelig fra Kyrksæterøra i Hemne, men flyttet derfra som 10-åring og havnet i Kristiansund. Deretter flyttet han til Frei.

— Jeg besøker Kyrksæterøra og Kristiansund like ofte for tiden, og har tilknytning til begge plasser.

Lund ledet en gruppe på 16 personer, og deres primære oppgave var å tjene penger på bedrifter som ville profilere mot den enorme studentmassen under UKA.

— Næringslivsgjengen står for mesteparten av kontakten med næringslivet, dette med tanke på at vi innhenter alle partnere under hovedsponsornivå og de innkjøpsavtalene som er nødvendige for UKA. Vi er også ansvarlige for å utvikle de ulike profileringsmulighetene bedriftene kan benytte seg av.

Målrettet

Samtidig som han la ned ca. 20 timer ukentlig i jobben som infosjef, studerte Lund Økonomi og Administrasjon ved TØH.

— Mine fremtidsplaner er å nå målene jeg har satt meg, å skaffe meg en god utdannelse, et sterkt nettverk, og erfaring som igjen resulterer i en attraktiv jobb, helst innen markedsføring og ledelse. Men ut dette året blir det nok med jobbing i UKA, vi i næringslivsgjengen har tross alt ansvar for å ta inn masse penger i form av reklame og andre gode avtaler.

Størst i Norge

UKA har en tradisjon helt tilbake til 1917, da den første UKA ble arrangert for å tjene inn penger til Samfundet, da det havnet i en økonomisk krise. Siden den gang har UKA blitt arrangert annethvert år, bortsett fra krigsårene.

I tidsrommet 4. til 28. oktober i 2007 braket det løs igjen. UKA hadde allerede da vokst fra å være en liten festival med revy som det eneste programfestede arrangementet, til en festival med stor spennvidde for et bredt publikum. I 2007 hadde UKA en forventet omsetning på 30 millioner kroner, og regnet med et salg på 80 000 billetter, fordelt på 280 arrangement. Dette gjorde UKA til den største kulturfestivalen i Norge, og hele 1400 frivillige studenter sto for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

Tenkte stort

UKA-sjef Lise Alund Skjølås var stolt over å ha med Lund i organisasjonen.

— Ole Anders har erfaring som selger og passer i denne stillingen. Han ser ut til å være god på å motivere de han har i gjengen sin. Proff og seriøs i jobben – og alltid nummer én på fest, skrøt hun.

UKAs visjon var «Tenk stort!», og Skjølås var overbevist om at UKA gav mye tilbake til funksjonærene.

— UKA skal være det største du kan delta i som student, og være et minne for livet. Du er med på noe som er større enn deg selv, du vil møte store utfordringer, og sitte igjen med stor erfaring, sa UKA-sjefen.

sjur.vaage@avisa-st.no