Astroshow med TV-kjendiser

Meldal

Onsdag kveld denne uka inntar astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes Løkken kulturhus med showet «Out of Space», som har blitt svært aktuelt på grunn av epokegjørende oppdagelser og romprosjekter den siste tiden.

Astroparet tar for seg blant anent hvilke farer som truer menneskeheten på kort sikt, og hvilke muligheter vi har for å berge oss.

- Vi reiser rundt til kulturhus med astroshowet for å fortelle om hvordan fremtiden blir for oss jordboere – både på kort og lang sikt. De siste to årene har vi ikke bare funnet den nærmeste beboelige planeten vi noen gang vil finne utenfor Solsystemet, men også sendt ut romsonden OSIRIS-REx som skal legge grunnlaget for gruvedrift på asteroider og fremtidens kolonisering av Solsystemet, forteller de.

Ifølge duoen så vil dette skje:

• Allerede innen ti år kommer de første basene på Månen

• Fra 2024 kommer baser og etter hvert kolonier på Mars

• Fra midt på 2030-tallet kan du også ta heisen ut i verdensrommet.

• Når romheisene er operative, blir det en enkel sak å drive gruvedrift på asteroider for å bygge kolonier og romskip. Det har blitt anslått at verdien av mineralene i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter er omtrent 100 milliarder dollar per jordboer!

• Om rundt 20 år blir trolig en liten, ubemannet romsonde utstyrt med kameraer sendt forbi den nyoppdagede planeten, Proxima b.

• Om ca. 100 år vil prosjektet 100YSS (100 Year Starship) sende det første bemannede romskipet til Proxima b.