Nye kontrakter for Norsk kylling

Orkdal

Norsk kylling har signert kontrakter for kjøp av prosessutstyr til den nye fabrikken på Orkanger. Norske Dynatec er valgt som leverandør for løsning av pakking og kartonering.

- For øvrig er det inngått kontrakter med JBT, Meyn, Marel og Cabinplant, som alle er spesialister og verdensledende innenfor sine områder rundt prosessering av fjørfe, skriver Norsk kylling i ei pressemelding.

I midten av september ble det klart at trønderske Hent sammen med Bravida skal stå for bygginga av selve fabrikken.

- Med kontraktene på prosessutstyr signert er Norsk kylling nå ytterligere et skritt nærmere å realisere den nye fabrikken i Orkdal, uttaler Norsk kylling-direktør Kjell Stokbakken.

Dyrevelferd

- Norsk kylling har gjennomgått store endringer siden Rema 1000 kjøpte virksomheten i 2012. De siste årene har virksomheten blitt langt mer bærekraftig og lønnsom, og dyrevelferd har fått høyeste prioritet hos oss, noe overgangen til kyllingrasen hubbard er et uttrykk for. Vi har prioritert dyrevelferd ved valg av teknologi for transport og mottak av kyllinger, sier Stokbakken.