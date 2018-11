Norge Rundt på besøk

Orkdal

I kveld, fredag 9. november, er Jon Fredrik Skauge og Fannremsgården på Norge Rundt. Besøket er i forbindelse med at TV-teamet for Norge Rundt har vært hos den svært omtalte og høyt rangerte restauranten Credo som ledes av Heidi Bjerkan. I forbindelse med besøket av TV-teamet, dro Heidi Bjerkan til Fannremsgården i Orkdal for å møte noen av de lokale produsentene og for å plukke med seg lokale råvarer som grønnsaker, smør, rømme og annet godt som hun tok med seg tilbake til Credo-kjøkkenet.

Og etter å ha blitt vist på Norge Rundt i kveld, åpner Jon Fredrik Skauge dørene for publikum på årets første Firrijulssjau lørdag 10. november hvor vi kan får den første smaken på førjulstida vi har i vente.