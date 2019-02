Ville lære voksne å lese og å skrive

Orkdal

Dette ønsket Rosenvik på Orkanger å ta på alvor.

— Lese- og skrivevansker blant voksne i arbeidslivet er utbredt. Det er mange som kjenner på dette i hverdagen, og derfor vil vi nå styrke attføringstilbudet vårt slik at vi bedre kan hjelpe disse tilbake i jobb, sa Arnt Otto Lie hos Rosenvik til STs journalist en februardag i 2008.

En undersøkelse fra 2005 viste at så mange som 1 million voksne nordmenn hadde lese-, skrive- og tallbehandlingsvansker. For Rosenvik som attføringsbedrift var det viktig å ta tak i dette. Basiskompetanse som lesing og skriving var og er vesentlig for å nå målet om å få seg en jobb og beholde den.

Onsdag uken etter at artikkelen sto på trykk, arrangerte Rosenvik gratis fagseminar med fokus på hvordan man kunne oppdage, kartlegge, og følge slike basiskompetansevansker hos voksne.

— Så langt har vi 30 påmeldinger, så det ser ut som seminaret har slått an. Målgruppen er hjelpeapparatet, skoleverket, arbeidsgivere, og de som er i kontakt med slike personer i hverdagen sin. Det er mange som har problemer i arbeidslivet. Kanskje har de falt utenfor i skolen, fått seg jobb som sjåfør, og holdt problemene skjult. Men nå skjer det mye i arbeidslivet, og overalt må man kunne handtere en PC eller fylle ut et skjema. Det er tabubelagt å si at man ikke kan lese og skrive, og mange skylder heller på fysiske plager, sa Lie.

Rosenvik hadde på det tidspunktet sluttet seg til Læringsnettverket, som var en sammenslutning av attføringsbedrifter som jobbet med tilrettelagt læring. Målet var at personer i alle faser i livet skulle få tilbud om testing, avklaring, og tilrettelagt læring ved behov. Dette kunne være i forhold til lesing, skriving, tallbehandling, IKT, eller på andre områder.

Fagseminaret ble oppstarten for satsingen hos Rosenvik, og det var spesialpedagog Rune Kvarme som skulle være foredragsholder. Han var prosjektleder for «Læringsnettverket – tilpasset læring for arbeidslivet».

— Vi har knyttet oss til dette nettverket gjennom vår pedagog Pål Anders Sundli. Han vil være veileder når vi begynner å jobbe konkret med dette. Vi har tilgang til ulike kartleggingsverktøy og læringsverktøy, og vil tilpasse opplegget til den enkelte. Målet er å hjelpe folk slik at de i voksen alder kan lære å lese godt nok til å få en arbeidsfungering. Det er knyttet mange suksesshistorier til dette opplegget, med voksne som opplever å endelig kunne lese sin første bok, avsluttet Lie.