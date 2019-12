Kjempemottakelse på hjemmebane

Orkdal

De ble kjendiser og gjenkjent på gata etter at de oppnådde en meget hederlig niendeplass i X Factor på TV2 høsten 2010. Gjennom flere fredagskvelder sjarmerte og begeistret de et stort TV-publikum. Lørdagen før artikkelen sto, var de tilbake til mer lokale røtter.

— Det er trivelig å være her. Vi føler oss hjemme, og her er det trygt og godt, var (den daværende) kvartetten bestående av Lise Viktoria Hagen, Saima-Irén Mian, Ingri Rønning, og Hanne Rindal Ree enige om.

Mye dritt

Faktisk var det kanskje vel så skummelt å opptre for noen tusen i Orklahallen som flere hundre tusen på TV.

— Folk har store forventninger til oss, og jeg var nesten mer nervøs her i dag. Under X Factor var vi så fokusert på oppgaven av vi ikke tenkte så mye over det, sa Hanne.

Irresistible hadde virkelig fått merke TV-mediets makt i tida med X Factor. Mest på godt, men også på vondt.

— Vi har fått slengt masse dritt etter oss, spesielt på nettet. Vi ble rådet til ikke å lese alt som ble skrevet, men vi greide jo ikke å holde oss unna. Men vi er blitt flinkere til å takle det, og jeg bryr meg ikke, sa Lise Viktoria.

— Jeg tror dette er et utslag av misunnelse. Men samtidig vet vi også at dette er en del av bransjen. Vi har fått mye mer kunnskap om hvordan ting fungerer nå etter tida i X Factor, sa Ingri.

Større trykk

Gruppa hadde også merket større pågang fra ulike arrangører, men de tok mer enn gjerne imot henvendelser fra flere. Fram mot jul det året ble det mye jobbing, og lørdagen var de og besøkte utstillerne i Orklahallen for å finne julegaver.

Den lørdagen presenterte jentene både julesanger og stoff mer i X Factor-gata for et stort publikum i hallen. Etterpå var det autografskriving for de yngste, og det var utvilsomt større trykk på jentene der og da, enn om de var ei «ukjent» jentegruppe.

— X Factor er definitivt ei opplevelse vi ikke ville vært foruten. Vi havnet til slutt på niendeplass, og er fornøyd med det. Men når vi var så nær, var det også litt bittert ikke å komme enda lenger, sa Ingri Rønning.