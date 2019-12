De første orkdalingene

Orkdal

Dette var spørsmål orkdalshistorieforfatteren Silje Elisabeth Fretheim lurte på.

Kulturminner i Orkdal

Jo da, Fretheim hadde nok tenkt mye på hvordan menneskene i steinalderen levde. Hun var arkeolog og spesialist på steinalderen, og dessuten skjønnlitterær forfatter. Hun hadde skrevet første del av «Orkdalshistoria, bind 1», som omhandlet perioden fra istiden og frem mot det vi kaller historisk tid. Fra steinalderen, bronsealderen, og jernalderen fantes det ikke skriftlige kilder, bare enkelte gjenstander og funn, som kunne fortelle oss noe om hvordan folk levde.

De første sporene (9 000 f.Kr.)

«De aller første sporene etter bosetting i Orkdal ble funnet på et jorde på Geita av fylkesarkeolog Kristian Pettersen i 1993. han fant en såkalt skiveøks av flint, og store avslag av flint i åkeren. Skiveøksen var et redskap som ble brukt i den eldre steinalderen, og funnet viste at det hadde vært folk på Geita for 11 000 år siden. Dette er det eldste funnet som er gjort langs hele Trondheimsfjorden. I dag ligger åkeren rundt 100 meter over havet. Den gangen lå jordet på et nes med sjø på begge sider. trolig har det vært en boplass der, som kan ha vært en mellomstasjon for folk på ferden mellom kysten og fjellområdene.»

Jegeren fra øyene Johs Halsen (91) fra Geitastranda ble tidlig på 80-tallet bedt av daværende redaktør, Oddbjørn Lindsetmo, om å skrive en historie til julenummeret i Sør-Trøndelag. Halsen kunne ikke love noe, men plutselig en kveld ble historien om den første orkdalingen til. Halsen sier til ST at historien er fiksjon, men forteller at det er gjort funn av øksemerker to meter nedi myra på Geitastranda, som kan indikere i alle fall en viss sannhetsgehalt i historien som vi i dag bringer våre lesere på nytt, 35 år etter at den ble til. En fabel om den «første» orkdaling

Ungjenta på geita

— Hvordan var det å være en ung jente på en steinalderboplass på Geita for 11 000 år siden?

— Jeg har forestilt meg boplassen på Geita som mellomstasjoner mellom kysten og fjellet, og tenker at de vanligvis holdt til på kysten. Ekspedisjonene til de indre delene av landet gjorde de nok kanskje en gang i året, gjerne om høsten. Det var ikke fordi de trengt emat, men det var en tradisjon. Det er reinsdyr de først og fremst har vært ute etter. I de fleste jeger- og fangstsamfunn vi kjenner til, er det først og fremst menn som står for storviltjakta, mens kvinnene har tatt seg av oppgaver som skinnberedning og matlaging. Om det er ei jente, som ikke har vært så langt unna å bli voksen, kan hun ha vært med på ekspedisjonen for å ta seg av jaktbyttet. Jeg ser for meg at ekspedisjonene har vært ganske viktige. Det kan komme gode jakthistorier ut av det, som hun kanskje har hørt siden hun var barn. For en ungjente som for første gang får være med på en slik ekspedisjon, vil det være mye forventning. En spennende tur.

— På Geita hadde de en fin plass, med fint utstyn. Det har ganske sikkert vært fast stoppested. Jeg regner med de har hatt telt og alt de trengte i båten hele tiden. Og det var ikke noe problem å skaffe mat, de levde av fiske og fangst hele året rundt, fortalte Fretheim.

Grave mer?

— Om du skulle grave for å finne mer spennende fra fortiden i Orkdal, hvor ville du ha lett da?

— Det er steinalderen som er mitt felt, og jeg ville gjerne ha lett i innlandet langs de store innsjøene etter boplasser. Det er aldri godt å vite, du vet det ikke før du faktisk har lett.

— Hva kan folk se etter?

— For å finne noe fra steinalderen, må du grave. Men lærer du deg å kjenne igjen flint, kan du for eksempel finne det langs vannkanten på regulerte vann. Flint finn man ikke ut at folk har tatt det med seg dit. Du kan også se etter slagg fra jernproduksjon. Jeg forventer at det dukker opp mer fra yngre jernalder. Renneslagget, som er typisk for den yngste perioden med jernproduksjon, vil sannsynligvis være best representert i Orkdal, avsluttet Silje Elisabeth Fretheim.