Orkland endrer åpningstidene for barnehager og skoler

Orkland

Samtidig går man tilbake til organisering i ordinære avdelinger. Fra samme tidspunkt blir det også normal organisering og åpningstider for 1. til 4. klasse i skolene og SFO, skriver Orkland kommune i en pressemelding.

Nærmere informasjon for den enkelte skole og barnehage vil bli sendt ut til foreldre innen fredag. Planlegging og tilrettelegging er allerede i gang.

I pressemeldingen står det at det nå er syv uker siden forrige positive prøve i kommunen og at det heller ikke er noen positive prøver i nabokommunene.

- Når vi i tillegg ser at det er ytterst få av barna som blir alvorlig syk av Covid-19 så vurderes normaliseringen i skole og barnehage som trygg.

Fortsetter med tiltak

Eksisterende tiltak som forsterket renhold, distanse, hygiene, rutiner for henting/levering, inndeling av uteområde, mest mulig aktivitet ute og at de som har forkjølelsessymptomer holder seg hjemme opprettholdes uten endringer. Veilederne for smittevern blir fortsatt førende for aktiviteten i skoler og barnehager. Risikoutsatte barn skal fortsatt ha eget tilbud.

- Fra og med 2. juni skal alle barna skal ha med seg matpakke til barnehagen og skolen. Det anbefales matpapir og pose slik at det kan kastes etterpå. Det skal ikke betales kostpenger. Stadig flere foreldre er nå tilbake i jobb og opplever en krevende hverdag med begrensede åpningstider i barnehagene og skole/SFO.

Øker gruppestørrelsen



Orkland kommune kommer også til å øke gruppestørrelsen (kohortene).

- Når smittesituasjonen er slik den er per i dag er det naturlig at vi øker gruppestørrelsene (kohortene). Det er viktig å opprettholde en gruppeinndeling slik at en hel barnehage eller skole ikke blir satt ut ved en eventuell smitte. I og med at det allerede har vært åpnet opp for og praktisert at to kohorter kan samarbeide i barnehagene, vil det ikke medføre særlig flere kontaktpunkter at barnehagene nå organiseres i avdelinger.

To samarbeidende eller «kryssende» kohorter i barnehagen for småbarn har vært inntil 10 barn og 4 voksne, mens det for de større barna i barnehagen har vært inntil 20 barn og 3 voksne. Samtidig har det vært nasjonal åpning for at barn som har kommet tidligere og blitt lengre enn åpningstid pga. foreldre i samfunnskritiske funksjoner.

Like gruppestørrelser for skole og barnehager



For skolene gis det råd om å holde avstand og bruke uterommet så mye som mulig. Veilederen sier at man skal i størst mulig grad skal ha en meters avstand i skolen. Dette videreføres. For SFO vil man videreføre praksis med faste lekegrupper. Sammenligner man retningslinjene for skole og barnehage om samarbeidende kohorter, så blir gruppestørrelsene relativt like.

En ytterligere normalisering for skolen og øvrige klassetrinn planlegges i løpet av juni og vil bli vurdert nå vi har gjort oss noen erfaringer med endringen for barnehage og 1. til 4. klasse.