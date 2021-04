Hekta på kropp

Orkland

Torgeir Vatn (da 15) fra Orkanger var – som de fleste andre gutter i miljøet sitt – veldig opptatt av kropp og utseende. Han så på seg selv som like jålete som jenter.

For jenter hadde på ingen måte enerett på å være jålete og opptatt av eget ytre. Mange gutter var minst like opptatt av å ta seg bra ut.

— For meg er det viktig å se bra ut på håret, ha veltrent kropp, og ha litt ekstra farge på huden, fortalte Torgeir den gang.

I likhet med mange andre gutter, brukte han mye penger på utseendet.

— Jeg har et rimelig stort forbruk av hårvoks, fortalte han.

Hver femte dag måtte han investere i en ny boks med Renati. Av den grunn hadde han (da artikkelen sto på trykk) valgt å ta permanent glatting på det naturlige fallet i håret sitt.

— Uten voks ser jeg ikke bra ut, men etter at jeg tok permanent glatting, minsker nok forbruket på hårprodukter, sa femtenåringen.

Sminke ikke uvanlig

I tillegg til hårprodukt, var også sminke blitt utbredt. Da var det helst ansiktssminke som solpudder og brunkrem det gikk i.

— Hvis en av kompisene mine hadde begynt med sminke, hadde jeg på ingen måte hatt noe imot det, fortalte Vatn, som hadde kjennskap til gutter som la makeup.

Han understrekte at hver enkelt måtte få bestemme selv hva de ville gjøre med utseendet sitt, men la ikke skjul på at han synes at de fleste burde bry seg om sitt eget ytre.

Påvirket av media

Kjønnsforsker og sosiolog Marianne Inez Lien skrev hovedfagsoppgave om gutters kroppsfiksering og forhold til utseendet sitt. Konklusjonen hennes var at gutters fokus på det ytre hadde økt betraktelig de siste årene. Dette sa Torgeir seg enig i.

— Det har forandret seg veldig mye bare på de siste par årene, understreket han.

I VG en stund før artikkelen sto på trykk, uttalte Lien at TV-program som realityshowet «Paradise Hotel», var med på å påvirke gutters kroppsfiksering. Dette bekreftet Vatn.

— Jeg følger med på det og har ikke hatt noe imot å ha en kropp som noen av deltakerne.

Han siktet til den tidligere deltakeren Rune Gammelsether som hadde en veldreid kropp som sto i samsvar med gutters kroppsideal.

Idealkroppen anno 2009 fikk mange gutter til å ta turen til treningsstudio. Torgeir var en av dem. Sammen med kompisene pumpet han jern flere ganger i uka. De gjorde det fordi det var sosialt og artig, men hovedsakelig for å få en bra kropp. Ifølge Torgeir var selve definisjonen på en bra kropp å ha velformede muskler.

Solbrun hele året

Å legge seg under falsk var også blitt en enorm hit. Flere og flere unge ville ikke vente på sommersola – de løp heller til solariet.

— Jeg synes ikke det er spesielt attraktivt å være bleik, sa Vatn.

Han hadde over lengre tid tatt regelmessig sol og tilbrakte ca. 30 minutt på solstudio to–tre ganger i uka. Han fortalte at i løpet av vinteren 2009 tok han sol opp mot fire ganger i uka, men kom frem til at han da var altfor brun og måtte kutte ned for ikke å skille seg for mye ut fra de andre.

Han innrømmet også at solingen hadde blitt en besettelse for ham, selv om det var mye fokus på farlige hudsykdommer som kunne forekomme av for mye soling. Dette skremte ham derimot ikke.

— Jeg er flink til å smøre meg med lotion, så jeg passer på huden min samtidig som jeg får farge, smilte femtenåringen.