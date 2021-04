Oppgraderer fylkesvei 710 for 30 millioner

Orkland

— Det ligger i handlingsprogrammet, som vi vedtok tidligere i år, at det bevilges nesten 15 millioner til denne strekningen. Samtidig står det igjen 15 millioner som ble bevilget i 2019, og dermed blir veien oppgradert for 30 millioner kroner, sier Hallgeir Grøntvedt (Sp), hovedutvalgsleder for vei i Trøndelag fylkeskommune.