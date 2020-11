En same av en trommis

Rennebu

Det var helt tilfeldig at Ann-Sofi satte seg foran trommesettet. Da artikkelen ble skrevet var det gått åtte år, og hun var den beste i sin alder i Trøndelag.

— Jeg var med på UKM i år, og kom videre til landsmønstringa. Senere fikk jeg e-post fra Trøndelag Ungdomskorps, fortalte Ann-Sofi.

— Jeg fikk spille for dem, sammen med noen av de beste trommisene i Trøndelag. Deretter fikk jeg bekreftet at jeg var den tredje beste trommeslageren, sa hun.

Jenta gikk også under kallenavnet «samen». Dette ble forklart med at de gangene hun ikke spilte trommer var hun same på deltid og gikk stort sett rundt med den blå lua si. At hun ble kalt «samen» hadde hun for all del ikke noe imot.

— Det er bare morsomt.

Purung, men selvlært

Den da seksten år gamle jenta fra Rennebu gikk musikklinja på Follo. Der fikk hun utfordret seg selv på trommene. Hun hadde lært hvordan hun skulle spille på egenhand, helt siden hun var åtte år gammel. Hun hadde alltid vært sin egen læremester.

— Jeg er selvlært. Foruten én time for lenge siden da jeg lærte litt noter, fastslo Ann-Sofi.

Hun hadde hatt sitt eget trommesett i bare tre av de åtte årene hun i 2008 hadde spilt.

— Da jeg først fikk trommesettet, bare sto det der. Jeg turte ikke prøve, smilte hun.

Men det gikk seg til, og Ann-Sofi seilte sin egen sjø helt til hun ble follotræl og hooka opp med musikkentusiaster i klassen.

— Nå spiller jeg i band – Mercy of Angel – sammen med klassekompiser. Vi skriver egne sanger.

Og da ST spurte hva som låt best, var svaret helt klart rock.