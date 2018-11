Ung kunsteksplosjon

Rindal

I fjor gikk 12 elever på kulturskolens kunstundervisning. Allerede da ble det ganske fullt når bildene til utstillinga skulle henges opp. I 2004 besto kunstgruppa av ikke mindre enn 27 elever i alderen 7–16 år.

— Det blir ei stor utfordring å få plass til alt. Men sensuren har allerede vært streng nok, så resten må vi få plass til. Alle må jo få med noe de har laget. Så det vil nok bli ei lang natts ferd mot torsdag, sa Inga Dalsegg, som syntes den økte kunstinteressen i Rindal var helt fantastisk.

— Det er spennende at så mange unge i en så liten kommune viser interesse for faget jeg selv driver med. Dessuten er elevene veldig flinke og engasjerte. Klart det er artig å være lærer da! understrekte hun.

Malte i timevis

Mandag kveld var siste time før høstens store mål – utstillinga. Vanligvis hadde elevene fått fri da. Men i 2004 malte de fleste til siste slutt – og enda litt lenger.

— Undervisninga varer vanligvis én time. Men mandag sto en 10-åring i hele fire intense timer i strekk for å gjøre ferdig maleriet sitt til utstillinga. Helt frivillig! fortalte Inga Dalsegg. Tida strakk ikke alltid til når man holdt på med noe spennende. Elevene kunne gjerne tenkt seg å utvide den ukentlige kunsttimen sin. Tålmodighet var en av tingene kunstelevene jobbet med denne høsten. De ropte ikke «ferdig» etter å ha tegnet et kvarter. Flere av de unge kunstnerne hadde arbeidet med samme bilde i halvannen måned.

Inspirert av sanger

Utstillinga åpnet torsdag ettermiddag. Der skulle blant annet et helt spesielt malerprosjekt vises fram for publikum. Elevene hadde nemlig malt på gamle skiferheller. Ideen fikk Inga da foreldrene skiftet ut skifertaket sitt. Hun mente steinene kunne komme til ny nytte, etter over 100 år som takdekke.

— Steinene er delvis mosegrodd og har et spesielt mønster som elevene har brukt i motivene de har malt på. Resultatet er svært spennende. Men det er tunge og solide steiner som er brukt, så jeg har ennå ikke helt funnet ut hvordan jeg skal henge dem opp, lo Inga Dalsegg. I tillegg skulle vanlige malerier, kulltegninger og blyanttegninger stilles ut. Tema for maleriene hadde vært elevene yndlingsdikt eller yndlingssang. Overraskende få valgte å hente inspirasjon fra boyband og populærmusikk.

— I stedet valgte elevene André Bjerke, Alf Prøysen, Øystein Sunde, Pippi Langstrømpe eller klassikere som «Mellom bakkar og berg». Det hadde jeg ikke ventet, fortalte kunstlæreren. Tegningene var både selvportretter, fabeldyr og stilleben av ungenes favorittleker.

Talent

Både lærer og elever gledet seg til utstillinga. Mens musikkelevene ofte var i aksjon – på kommunestyremøter, på eldresenteret eller andre steder – var utstillinga kunstelevenes eneste mulighet til å presentere seg.

— Jeg regner med det blir mange stolte unge kunstnere å se på torsdag. I fjor sto folk som sild i tønne da vi åpnet utstillinga, og mindre folk blir det neppe i år. Elevene fortjener stor oppmerksomhet, for de har jobbet hardt. Å se de glade ungene er ei stor opplevelse i seg selv, mente Inga Dalsegg. Som fortsatt ikke hadde løst utfordringa med å få plass til alt. Men det ordnet seg nok. Utstillinga ble stående i Rindalshuset i ei uke.