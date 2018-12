Rindal

ST har bedt et utvalg personer skrive en velkomsthilsen til Rindal.

I dag: Fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen.

Kjære trøndere!

Rindalingene har lenge søkt mot Trøndelag, og fra nyttår er det slutt på å være skaptrønder. Ordet trønder er fra norrønt, og kommer av å vokse, eller å trives. Jeg håper rindalingen vil trives og vokse sammen med de nesten 460 000 andre som bor i fylket vårt.

Hos Fylkesmannen i Trøndelag går vi på jobb for enkeltinnbyggere som trenger vår bistand, for gode lokalsamfunn og for å sikre vårt felles livsgrunnlag i jord, skog, luft og vann. Vi kjenner Trøndelag, og vi ser frem til å bli godt kjent med både rindalingen og rindalssamfunnet.

Hjertelig velkommen til Trøndelag!

Frank Jenssen