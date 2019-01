Gav ti kroner per innbygger

Rindal

Ordføreren i Rindal hadde tatt initiativ til at kommunen skulle støtte nødhjelpsarbeider på Haiti med ti kroner per innbygger. Aspli ble inspirert av et initiativ fra ordføreren i Åfjord kommune og bestemte seg for å forsøke å gjennomføre det samme i Rindal.

Urettferdig

Resultatet ble 20 000 kroner mer å rutte med for Røde Kors i arbeidet deres på Haiti.

— Verden er i sannhet urettferdig når de som fortjener det minst, trenger det minst, og minst er i stand til å berge seg blir rammet slik som det fattige folket på Haiti nå er blitt, skrev ordføreren i en pressemelding.

Han understrekte at pengene som ble gitt til nødhjelpsarbeidet ikke ville gå på bekostning av oppgaver i Rindal.

— Dette er ikke enten eller, det er både òg. Vi har satt av midler til tilleggsbevilgninger dersom noe uforutsett skjer i løpet av året. Det går ikke an å vente til vi får frem et bekymringsløst samfunn her for deretter å se hvordan det ligger an i resten av verden. Vi som er så privilegerte at vi kan bo her bør være villig til å dele litt av det vi har, sa ordføreren.

Han oppfordret samtidig innbyggerne i kommunen til å vurdere om de selv ville bidra med økonomisk støtte i tillegg til den Rindal kommune gav.

— Alle monner drar, konstaterte Aspli.