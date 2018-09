Det koster å råkjøre i 50-sone

Skaun

En mann i 40-åra bosatt i Skaun kommune, er idømt ei bot på 12 000 kroner for råkjøring. Mannen ble tatt i en 50-sone i Østerdalen i sommer, og ble da målt til en fart på 81 km/t.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

I tillegg til bota, er han fradømt førerretten i seks måneder. Retten har vurdert omstendigheter i saken for å kunne redusere tapstiden, men er kommet fram til at den fastsettes i tråd med tapsforskriften. Den sier at tapstiden for kjøring i 76 til 82 km/t i 50-sonen er tre til seks måneder, og at 81 km/t ligger helt i øvre sjikt av denne bestemmelsen.