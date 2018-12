Skaun

15-åringen fra Børsa hadde akkurat kommet hjem igjen etter det fire dager lange oppholdet i Portsmouth, hvor han prøvespilte for den engelske ligaklubbens ungdomslag.

Kraftig regnvær gjorde at den planlagte kampen på tirsdag ble avlyst, og dermed fikk han bare med seg tre treningsøkter i løpet av oppholdet.

— Gikk greit

Han fikk ikke noen tilbakemelding fra trenerne eller ledelsen før han dro hjem.

— Trenerne beklaget at det bare ble tre økter, og snakket om at jeg kanskje blir invitert tilbake litt senere. Det ble nok vanskelig å danne seg et inntrykk etter så kort tid, sa Christian til ST.

STs journalist, Pia Johansen, lurte på hvordan han syntes det hadde gått.

— Det gikk greit. Men det kunne kanskje gått bedre, også.

Treningene besto av nye, ukjente øvelser. Samtidig var det ikke bare enkelt når all kommunikasjon gikk på engelsk. Men Christian så på oppholdet som både artig og lærerikt. Og han ville gjerne reise tilbake for å prøve seg om han fikk tilbudet.

Tiendeklassingen ved Skaun ungdomsskole bodde i leilighet sammen med tre andre spillere under oppholdet. Ungdomslaget til Portsmouth besto i hovedsak av 16–18-åringer. Mellom øktene ble det mye avslapping foran TV-skjermen. Spillerne gikk på skole én dag for uka, men Christian fikk høre at de som regel bare møtte opp i 20 minutt før de dro igjen.

Hamburg i Norge

— Noen av spillerne trodde Hamburg ligger i Norge, fortalte han. Det var ikke mye Portsmouth-spillerne visste om Norge, men de hadde hørt om Rosenborg. Og de skjønte ikke helt hva Christian gjorde i England når han spilte for RBK, som var kjent i hele Europa etter mange år i Champions League.

Christian syntes det var godt å være hjemme igjen, og der og da satset G15-landslagsspilleren på å utvikle seg videre i sin nye klubb – hvor han var blitt lagkamerat med Pål André Helland fra Hemne.

— I helga spiller vi Indoor cup i Fokushallen. Det skal bli artig. Jeg gleder meg, sa en av landets aller beste femtenåringer.