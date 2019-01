Fredsmegleren

Skaun

Det ble smått med studier for psykologistudent Rune Pedersen vinteren 2005. Buvikingen sto midt oppe i planlegginga av et fredsmøte som skulle holdes i ei hytte på Røros uka etter.

Fredsmøtet ble holdt i forkant av The International Student Festival in Trondheim, ISFIT 2005, som varte fra 11. til 20. februar. Festivalen arrangeres annethvert år og ville i 2005 samle 450 deltagere fra 100 ulike nasjoner. ISFIT er en av de viktigste studentfestivalene her til lands.

Festivalen for 2005 var ikke mindre prestisjefylt, med foredragsholdere som vinneren av Nobels fredspris – Wangari Maathai, Kristin Clemet, Gro Brækken, Thomas Hylland Pedersen, Johan Galtung, og Jan Vandermoortele (da leder av FNs tusenårsmål). Og på musikkfronten skulle blant andre Kari Rueslåtten, Bertine Zetlitz, Transjoik, og Gatas Parlament komme.

Rune Pedersen (da 30) var i ferd med å fullføre psykologistudiet med mastergrad. Sett i lys av studiene i organisasjonspsykologi, passet det ham perfekt å være en av de ni norske studentene som skulle planlegge og gjennomføre fredsmøtet på Røros. De 18 studentene som skulle delta på møtet, representerte tre konfliktområder. Russland–Tsjetsjenia, USA–Iran, Etiopia–Eritrea. I tillegg var ni norske studenter med som tilretteleggere de ti dagene møtet skulle vare på iskalde og nøytrale Røros.

— Gjennom et slikt møte vil vi synliggjøre at før man i det hele tatt begynner å forhandle, må man erkjenne en respekt for hverandre. Vi må bygge tillit og forståelse for så å løse oppgaver sammen. Etter hvert vil de glemme at de representerer ulike land, sa Pedersen.

Målsettinga for møtet var å se enkeltmennesket og ikke nasjonalitet. Deretter ville deltagerne samle seg i gruppe for å komme i dialog. Til syvende og sist skulle det uansett dree seg om fremtiden og om hva studentene kunne ta med seg tilbake til sine respektive land.

Selv om Røros-møtet var heller fiktivt, var ikke Rune Pedersen i tvil om at det hadde noe for seg. Tidligere fredsmøter hadde uansett resultert i at brobyggingen hadde fjortsatt hjemme i de respektive landene, blant annet i Tsjetsjenia. Etter 10 dager på Røros skulle studentene dra tilbake til Trondheim for å delta på ISFIT 2005, med alt det den hadde å by på av foredrag, worskhops, kultur, konserter, og sosiale treff på tvers av landegrenser.