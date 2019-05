8. mai-markering i Buvika

Skaun

8. mai 1945 er frigjøringsdagen i Norge da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden tirsdag 9. april 1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig.

Med dette som bakteppe ønsket Buvik Pensjonistforening å markere det som skjedde 11. juni 1940. 12 Hudsons-fly tok av fra Sumburgh på Shetland med kurs for Trondheim. På havna i Trondheim lå det tyske slagskipet Scharnhost, tre jagere og et par forsyningsskip. Målet for de 12 Hudsons-flyene var å bombe slagskipet, men over Trondheim ble de møtt med kraftig motstand fra bakken og i tillegg tyske fly som hadde tatt av fra Værnes.

To av skipene på havna ble truffet, men med små skader.

Ett av flyene fra Shetland ble truffet i stor høyde og gikk i spiral ned i Gaulosen mellom Mølla i Buvika og Steinshylla på Byneset. Flyets fører, sersjant George William Robson, landet i sjøen etter å ha hoppet ut i fallskjerm, men han ble aldri funnet. Skytter John Craig ble med flyet ned i dypet. To andre om bord landet med fallskjerm i henholdsvis Øyåsmarka og på Raumyra på Kvernberget. Den ene ble tatt av tyskerne, mens den andre kom seg over til Sverige etter ni dager på flukt. Den som ble tatt til fange ble løslatt etter freden.

Til minne om George William Robson og John Craig fikk bygdefolket i Buvika satt opp «Bautaen for Fred og Frihet» i 1986.

Tidligere var det blomsterseremoni hver 17. mai, men i år ønsket Buvik Pensjonistforening en vri og inviterte 6. og 7. klasse ved Buvik skole for en orientering om det som skjedde 11. juni 1940 og med en blomsterhilsen på 8. mai – frigjøringsdagen.

Leder for Buvik Pensjonistforening, Birger Paulsen holdt orienteringen og ønsket at elevene skulle følge opp dette.

Blant tilhørerne var Linzee Duncon fra Scotland. Hennes bestefar ble også drept under 2. verdenskrig her i Trøndelag, og ligger i dag begravet på Stavne krigskirkegård.

Birger Paulsen opplyste at flere fra Buvika satte båter på sjøen for å prøve å redde de som var med flyet, men måtte gjøre vendereis på grunn av at de tyske flyene angrep de lokale båtene. Vraket av flyet er lokalisert på ca. 50 meter dyp.

Buvik Pensjonistforening ønsker at dette skal bli en årlig seremoni hver 8. mai.