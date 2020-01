Da i Kenya

Skaun

— Det kan virke veldig lite med T-skjorter. Men det er utrolig hvor stort det er i sammenhengen, sa festivalsjef Peer Taraldsen i kulturfestivalen Kristin på Husaby i Skaun.

Hadde ingen ting

Han var nylig i Kenya sammen med kona Lucy Oloo, og de hadde med seg en del av overskuddslageret av T-skjorter fra Kristin på Husaby, som de tok med seg til barnehjemmet Imani, som er privat drevet og uten noen form for støtte.

— Dette er barn som ikke har foreldre. De fleste er HIV-smittet. De har ingen ting annet enn det de klarer å skaffe de som driver det. de har ikke en dukke engang, sa Taraldsen.

Stor respons

Han fortalte om en overveldende respons og mange glade fjes over både T-skjortegaven og besøket fra Norge. De ble invitert både på mat og underholdning, og ble der en hel dag.

— Hva tenker du om at du kommer med overskuddslageret ditt av T-skjorter og får en sånn respons?

— Det blir veldig emosjonelt. Vi har ikke så mye å klage på her, vi vet ikke hvordan det er å gå sulten flere dager på rad. De får mat hver dag på barnehjemmet, men de må dyrke den selv, sa festivalsjefen.

Vise seg frem

Styret i Kristin på Husaby ble i fjor enige om at de skulle prøve å finne noe de kunne hjelpe til med, noe positivt som de kunne vise seg frem med. Valget falt i første omgang på barnehjemmet, med noe som Taraldsen kalte et prøveprosjekt.

— Vi vil så et frø og vise at vi eksisterer og bryr oss. Kanskje kan vi få til dette som en årlig greie, at vi vil bidra med noe som kan komme positivt ut for denne gjengen, sa Taraldsen.

Kristin på Husaby ville holde kontakten med barnehjemmet fremover.

— Det hadde vært kjempeflott hvis vi på sikt kunne fått noen fra barnehjemmet til å komme på festivalen vår og underholde. Det ville vært fantastisk, avsluttet Taraldsen.