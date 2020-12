Blinkskudd av skogens konge

Skaun

— Jeg sto på cirka 70 meters hold da jeg tok bildet. Denne elgen har såkalt fjølhorn, slik at snø lå oppe i hornene, fortalte buvikingen.

Ifølge tidligere rovviltkontakt i Skaun, Anders By, hadde Pedersen opplevd noe som ikke mange fikk. Til og med erfarne jegerne kunne gå på jakt i årevis uten å se en slik elg.

— I hele Norge er det mange slike storokser, men i vårt område er det kun noen få. I Skaun er det trolig fire–fem okser som har 14–15 spir eller mer. Kanskje er denne elgen den eneste som har 20, sa han.

Viktig

By trodde elgoksen var åtte–ni år gammel. De kan bli mellom 20 og 25 år. Men når det kommer til antall spir, når de en topp rundt 12-årsalderen. Etter det vil hornene skrumpe inn og antall spir reduseres.

— I tillegg til arveegenskaper er det alder, altså at de får leve, som avgjør hvor mange spir de får. Det er viktig å ha sånne elgokser i terrenget. I tillegg til at de t er store opplevelser for både jegere og turfolk, tiltrekker de seg andre elger, slik at jakta forenkles, forklarte mannen som selv hadde sett en elgokse i Skaun med «bare» 16 spir.

Positiv trend

Han påpekte at jegere var blitt flinkere med åra til å spare slike kroneksemplar.

— Det er klart det er fristende å felle okser av denne størrelsen på grunn av geviret, men trenden er at forvaltningen blant jegere er blitt bedre, og det er veldig bra, fastslo By, som ikke ønsket at det eksakte stedet hvor bildet ble tatt skulle røpes.

Fotograf Pedersen satt på unike bilder, og det kunne bli lenge til neste gang en slik okse lot seg forevige …