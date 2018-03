Snillfjord

John Øystein Berg fra Snillfjord hadde i forrige uke besøk av en spurvehauk, og nå har den kommet tilbake for å spise frokost.

– Det ble frokost på hauken i dag, forteller Berg. Som du ser av bildet, er den like ved fôringsautomaten til spurvene. Det går hardt utover dem, nå. Her ser du at hauken har tatt en kjøttmeis, noe det er mange av her, så det er mat nok. Og etter en stund fløy den vekk med byttet.