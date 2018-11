Snillfjord

Fra John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har vi fått tilsendt disse bildene som viser aktivitet i lufta over Berg.

— Det er mye aktivitet i lufta i dag. Jeg er ikke vant med så store vesen på himmelen. To av disse fløy like over huset mitt i dag tirsdag. Det var artig å se på, men de bråker noe fryktelig, forteller Berg til ST.

— De kom inn Snillfjorden fra Hemne. Øvelsen skal visst slutte i morgen, og jeg har sett flere jagere i luften i dag, avslutter han.