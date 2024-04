Et hus i Vinjebakken 2C på Vinjeøra har nye eiere. Marquez Maria Elsy Romero og John Martin Bjørnsli kjøpte eiendommen fra Svein Inge Lysevoll. Kjøpet ble registrert 22. april. Boligen er på 227 kvadratmeter. Kjøpesummen ble 1.250.000 kroner.

Tredje salg i nabolaget

Dette er det tredje boligsalget i nærområdet det siste året.

Et hussalg er også registrert i nabolaget for syv måneder siden. Prisen for eiendommen i Vinjebakken 2B ble 3.200.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag steg med 3,80 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 24.605 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 1. kvartal lagt ut 238 boliger for salg i distriktene. 211 boliger ble solgt. Det er 48 færre solgte og 28 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 86 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 1,90 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.