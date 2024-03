Eiendommen i Steigabakkan 39 er solgt for 1.850.000 kroner.

Eneboligen skiftet eiere 20. mars. Selger var Valerij Vågø og kjøper var Silje Dørdal.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget i nærområdet det siste året.

Ønsker du å lese flere saker om salg i nærområdet? Du finner alle de siste salgene på Løkken Verk her.

Et hussalg er også registrert i nabolaget for mindre enn en måned siden. Eiendommen i Myråsveien 2 ble solgt for 1.575.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Orkland nå

Prisene for boliger i Orkland sank med 2,60 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 33.392 kroner pr. kvadratmeter.

Det ble i løpet av 4. kvartal 2023 lagt ut 129 boliger for salg i Orkland. 111 boliger ble solgt. Det er elleve flere solgte og en færre lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 48 dager før en handel ble fullført.

Boligene i Orkland gikk i snitt for 2,10 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Orkland kommune de siste 30 dagene.

Monsetvegen 21, 5.100.000 kroner Kjelveien 4, 3.700.000 kroner Skogveien 9, 3.450.000 kroner Damekra 4, 3.350.000 kroner Øvre Langenglia 11, 3.150.000 kroner Nerviksbakkan 6, 2.850.000 kroner Øverkroken 5, 2.670.000 kroner Emmavegen 30O, 2.000.000 kroner Steigabakkan 39, 1.850.000 kroner Myran 233, 1.600.000 kroner