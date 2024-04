Et rekkehus som gikk for 5,4 millioner kroner topper listen over de dyreste eiendomssalgene i Heim de siste to månedene.

For salgene nedenfor gjelder at skjøtet ble opprettet de siste to månedene, selv om salg kan ha funnet sted tidligere.

Blåbærveien 6: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

3. 3.160.000, Kyrksæterøra

Eiendommen på adressen Blåbærveien 6 på Kyrksæterøra fikk en ny eier. Kjøpet ble klart 4. mars, og kjøpesummen ble 3,2 millioner kroner.

Selger er Maja Karlsnes Reksen, og kjøper er Mikal Bjerknes.

Mekkelsvingen 30: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

2. 3.300.000, Kyrksæterøra

Salget av eiendommen på adressen Mekkelsvingen 30 på Kyrksæterøra er nå ferdig. Prisen ble 3,3 millioner kroner, og de nye eierne tok over eneboligen 4. mars. Boligen ble bygget i 1995, og den har et boareal på 191 kvadratmeter.

Kvadratmeterprisen ble 17.300 kroner.

Nye eiere er Maria K. Landmark Wold og Børge Svelund Skogseth som kjøpte eiendommen av Ole Ingar Skogseth.

Lankan 9: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pila vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

1. 5.390.000, Kyrksæterøra

Eiendommen på adressen Lankan 9 på Kyrksæterøra har nå fått nye eiere. Kjøpesummen ble 5,4 millioner kroner, og de nye eierne tok over rekkehuset 4. mars. Rekkehusets byggeår er 2022, og det har et boareal på 90 kvadratmeter.

Det gjør kvadratmeterprisen til 59.900 kroner.

Kjøpere er Tormod Hansen og Jorun Svedahl Hansen, og selger er Søa Utvikling AS.