Klar for nok en CL-finale

Kari Aalvik Grimsbø (33) er klar for finalen i Champions League etter å ha slått rumenske CSM Bucuresti i semifinalen lørdag.

Over 10.000 tilskuere fylte til sammen nærmest hvert eneste sete på László Papp Sportsarenas stupbratte tribuner i Ungarns hovedstad. Det fanatiske publikumet bidro til et vanvittig Champions League-drama mellom to glitrende håndball-lag.

En av hovedrolleinnehaverne var børsværingen Kari Aalvik Grimsbø på ungarske Györ.

Det ungarske storlaget tok tidlig kommando og ledet raskt med to-tre mål etter glimrende og hurtig angrepsspill og med en 33 år gammel levende vegg helt bakerst.

– Det er kjempedeilig å få igjen for det fokuset vi har og klare å gi igjen til det fantastiske forsvaret jeg har foran meg, sier Aalvik Grimsbø til VG.

Györ ledet med to mål til pause, men litt ut i andre omgang var stillingen 16-16. Det var imidlertid det nærmeste CSM Bucuresti kom for etter det stakk Györ i fra. Til slutt ble det en solid 26-20-seier og både Grimsbø og den norske lagvenninen Stine Bredal Oftedal kunne juble for plass i Champions League-finalen for andre året på rad.

I fjor stakk Györ av med det aller jeveste trofeet innen klubbhåndballen og nå kan det ungarske laget gjenta bragden.