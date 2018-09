Ble stoppet på E39 med overlast

New Articles

Politiet mottok lørdag ettermiddag i 13.30-tida melding fra en bilist på E39. Han kjørte i retning Orkanger.

Vedkommende så at det trolig var for mange passasjerer i bilen foran ham.

En patrulje stoppet kjøretøyet litt lenger sør, klokka 13.52. Det viste seg at sjåføren, en kvinne i midten av 50-åra, hadde én passasjerer for mye: Det var totalt seks personer i bilen.

For dette lovbruddet fikk hun et forenklet forelegg (bot). I tillegg må den som ikke hadde på seg sikkerhetssele betale et gebyr for dette.