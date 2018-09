Storkontroller av tungbiler i Midt-Norge

New Articles

Tungbilkontrollører fra hele landet er denne uka på plass i Møre og Romsdal og Trøndelag for å stoppe og kontrollere tungtransporten. Dette foregår hele døgnet på utvalgte kontrollstasjoner. Over 80 tungbilkontrollører jobber på skift i løpet av uka.

- Vi ønsker å stoppe tunge kjøretøy for å kontrollere at både kjøretøyene og sjåførene er trafikksikre. I tillegg bidrar økt kontroll til å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen.

Kontrollerte 265 tunge kjøretøy

Under denne kontrollen vil vegvesenet ha et særlig fokus på teknisk kontroll av kjøretøyene.

- Enkelte kjøretøy vil vi ta inn i kontrollhallene for utvidet kontroll av bl.a. bremser, hjuloppheng og rammeverk. Vi vil også kontrollere blant annet hviletid, lastsikring og kabotasje, sier Larsen.

Dette er en årlig nasjonal kontroll som arrangeres over hele landet på rundgang. I fjor var den i Nord-Norge og i år er det Midt-Norge sin tur.

Under årets kontroll deltar også fire kollegaer fra kontrollmyndighetene i Sverige og åtte fra Danmark for å være med på tungbilkontrollene i Midt-Norge.