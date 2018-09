Derfor dumpes 160 tonn grus i lakseelva

New Articles

Tirsdag i forrige uke startet arbeidet med å bedre gyteplassene for Orkla-laksen. 160 tonn grus og stein skal legges ut i elva med helikopter. Mannskap fra Uni Miljø Research danderte grusen på elvebunnen.

Nådde nesten 20 tonn

Det er mye ungfisk i elva, men den mangler gyteplasser. Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er engasjert for å gjennomføre prosjektet. Det handler enkelt forklart om å lage gyteplasser for laksen.

Det er i hovedsak to områder som i første omgang er valgt ut til dette prosjektet: Ved Brattset kraftverk og Nylenfossen i Rennebu kommune.

