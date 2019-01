New Articles

Politiet meldte om en kollisjon i Selva i Agdenes klokka 19.20 lørdag. To biler var involvert i en front mot front-kollisjon. Et av kjøretøyene har ifølge politiet kommet over i feil kjørefelt. Den ene føreren ble fløyet i helikopter til St. Olavs hospital, mens den andre ble kjørt til legevakta på Orkanger. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader for de involverte, opplyser politiet noe senere.

Klokka 21.25 meldes det om at veien er åpnet. Patruljen oppretter sak på hendelsen.