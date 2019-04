New Articles

Politipatruljen påtraff torsdag kveld i 22.30-tida en såkalt rånebil i Kyrksæterøra sentrum. Kjøretøyet ble stanset, og sjåfør var en mann som fyller 19 år i år.

Bilen manglet registreringsskilt foran. Dette ble det gitt et forelegg (bot) for. I tillegg mente politiet at dekkene var dårlige. Dette ble det gitt et gebyr for.

Dekkene var ikke verre enn at den ferske sjåføren fikk kjøre videre. Men oppfordringen var selvsagt å bytte dekk. Og regnummeret må på plass snarest mulig.